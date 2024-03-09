He sufrido daños en mis pertenencias durante el trayecto en autobús, ¿a quién debo reclamar?
En el transporte de pasajeros en autobús, la responsabilidad de los transportistas por daños o pérdidas de equipaje en accidentes está limitada a 1.200 euros por pieza, salvo condiciones más favorables pactadas. Los viajeros son responsables de sus bultos de mano a bordo, a menos que demuestren responsabilidad de la transportista, aplicándose entonces las mismas limitaciones.
La empresa es responsable por pérdida o daño de bultos de mano si ocurren durante una parada donde todos salen del vehículo y el conductor no cierra las puertas inmediatamente.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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