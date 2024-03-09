He sufrido daños en mis pertenencias durante el trayecto en autobús, ¿a quién debo reclamar?

En el transporte de pasajeros en autobús, la responsabilidad de los transportistas por daños o pérdidas de equipaje en accidentes está limitada a 1.200 euros por pieza, salvo condiciones más favorables pactadas. Los viajeros son responsables de sus bultos de mano a bordo, a menos que demuestren responsabilidad de la transportista, aplicándose entonces las mismas limitaciones.

La empresa es responsable por pérdida o daño de bultos de mano si ocurren durante una parada donde todos salen del vehículo y el conductor no cierra las puertas inmediatamente.