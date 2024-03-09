He sufrido daños por la DANA pero no tengo seguro, ¿qué puedo hacer?

Podrás solicitar las ayudas que las distintas administraciones destinen a paliar los daños producidos por la DANA.

El Real Decreto 6/2024 ya ha establecido las cuantías a las que pueden acceder los afectados: por destrucción total de la vivienda habitual: 60.480 euros; por daños que afecten a la estructura de la vivienda habitual: 41.280 euros; por daños que no afecten a la estructura de la vivienda habitual: 20.640 euros; por destrucción o daños en los enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual: 10.320 euros y por daños en elementos comunes de uso general de una Comunidad de Propietarios en régimen de propiedad horizontal: 36.896 euros.

Si el Gobierno declara la zona como catastrófica, las personas afectadas podrán solicitar las ayudas destinadas a reparar los daños en los plazos establecidos.