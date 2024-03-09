He sufrido un fraude financiero y han sustraído dinero de mi cuenta bancaria, ¿qué puedo hacer?
- Contacta a tu banco inmediatamente para reportar el fraude y bloquear tu cuenta y tarjetas.
- Cambia todas tus contraseñas y PINs relacionados con cuentas bancarias y financieras.
- Revisa tus cuentas para identificar cualquier otra actividad sospechosa.
- Denuncia el fraude a la policía para tener un registro oficial.
- Infórmate sobre protección contra fraudes con tu banco, como seguros o servicios de monitoreo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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