He tenido algunos siniestros, ¿influirá esto en el costo de mi seguro de coche?

Sí, las aseguradoras pueden aumentar la prima si presentas una alta siniestralidad, pero debe hacerlo en el momento de renovación de la póliza y está obligada a notificar al asegurado tal subida en el precio de su seguro.

La prima se considera un elemento esencial del contrato por lo que su modificación requiere una notificación previa al asegurado con dos meses de antelación por si no le interesa continuar con el contrato al nuevo precio.

Es por eso por lo que, en caso de faltar tal comunicación, el asegurado podrá oponerse a la prórroga obligatoria y rescindir el contrato.