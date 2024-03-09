He tenido un conflicto con la empresa de alquiler y quiero saber como reclamarlo
Para reclamar a la empresa de alquiler de vehículos, como consumidor en España, puedes interponer directamente una reclamación a la empresa, usar una hoja de reclamaciones, acudir a oficinas de atención al consumidor, contactar al Centro Europeo del Consumidor, recurrir a mecanismos de resolución alternativa de litigios, presentar una reclamación ante la Dirección General de Consumo o, en última instancia, iniciar una reclamación judicial. Conserva toda la documentación relevante.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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