He tenido un conflicto con la empresa de alquiler y quiero saber como reclamarlo

Para reclamar a la empresa de alquiler de vehículos, como consumidor en España, puedes interponer directamente una reclamación a la empresa, usar una hoja de reclamaciones, acudir a oficinas de atención al consumidor, contactar al Centro Europeo del Consumidor, recurrir a mecanismos de resolución alternativa de litigios, presentar una reclamación ante la Dirección General de Consumo o, en última instancia, iniciar una reclamación judicial. Conserva toda la documentación relevante.