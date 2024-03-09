He tenido una incidencia con mi equipaje, ¿qué derechos tengo como pasajero aéreo?

El transportista aéreo es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o rotura del equipaje facturado. Si el vuelo es internacional, la responsabilidad de la compañía se limita a 1.594 euros por pasajero, a menos que el pasajero haya hecho al transportista una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino.

En cambio, si el vuelo es nacional, la indemnización por pérdida o avería de equipajes, facturados o de mano, se limita a 619 euros por unidad, y por retraso en la entrega del equipaje la indemnización se limita a una cantidad equivalente al precio del billete.