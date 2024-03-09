He visto anunciado un piso que me ha gustado, ¿puede cobrarme la inmobiliaria honorarios?

No. Cuando el alquiler del inmueble se realice con el fin de darle el uso de vivienda habitual, los gastos de inmobiliaria serán a cargo del arrendador. Debes tener en cuenta que si el alquiler es para uso distinto de vivienda, para vacaciones (máximo 31 días) o por temporada (hasta 11 meses), la inmobiliaria sí podría repercutirte el pago de sus honorarios.