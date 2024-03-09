Hubo una interrupción en mi servicio telefónico fijo, ¿tengo derecho a reclamar?
Sí, puedes reclamar una indemnización si el servicio se interrumpe. La compensación se calcula en base al promedio del importe facturado en los últimos tres meses o cinco veces la cuota mensual, dependiendo de cuál sea mayor.servicio de telefonía fija se interrumpe.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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