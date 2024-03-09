Iba en el autobús y se ha estropeado, ¿cómo llego a mi destino?

Cuando se trate de un servicio regular de más de 250 km o de un servicio discrecional, en caso de avería del autobús durante el viaje, el transportista facilitará, bien la continuación del servicio con otro vehículo desde el punto en que se encuentre el vehículo averiado, o bien transporte desde el punto en que se encuentre el vehículo averiado hasta un punto de espera o una estación adecuados desde donde sea posible la continuación del viaje.