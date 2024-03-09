La aerolínea me ha indicado en la puerta de embarque que hay overbooking y que no puedo volar
Cuando el transportista aéreo prevea que tendrá que denegar el embarque en un vuelo, debe solicitar voluntarios para ceder sus reservas a cambio de determinados beneficios, además del reembolso o transporte alternativo.
En caso de que el número de voluntarios no sea suficiente, el transportista podrá denegar el embarque a los pasajeros contra la voluntad de éstos, ofreciéndoles una compensación de hasta 600 euros (la cantidad dependerá de los kilómetros de distancia del vuelo), el reembolso del billete o un transporte alternativo y, en su caso comida, alojamiento y transporte entre dicho alojamiento y el aeropuerto.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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