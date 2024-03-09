La aerolínea no me ha proporcionado atención y he tenido que abonar manutención y alojamiento durante la espera del vuelo, ¿puedo reclamar esos gastos?
Si la compañía aérea no cumple con su obligación de facilitar la atención prevista en el Reglamento (CE) 261/2004, usted deberá guardar los tickets de los gastos razonables en los que incurra para posteriormente reclamarlos a la compañía aérea.
La compañía debería proceder al reembolso de dichos gastos, siempre que se limiten a aquéllos conceptos previstos como atención en el Reglamento comunitario.
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