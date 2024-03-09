La aseguradora me ha informado que me actualiza el capital asegurado, ¿qué significa?
Es el ajuste de la suma asegurada, según variaciones de índices recogidos en la póliza de seguro (por ejemplo, IPC), para que el valor asegurado esté acorde al valor real de los bienes, normalmente implica también una actualización de la prima.
Si la revalorización no está acordada en la póliza supone una modificación sustancial del contrato de seguro y la aseguradora debe notificarlo previamente.
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