La clínica en la que me estaban realizando un tratamiento ha quebrado pero el abono lo realicé al contado. ¿Cómo puedo recuperar mi dinero?

En caso de que la empresa se haya declarado en concurso de acreedores, tendrás un plazo de un mes para comunicar el crédito al administrador concursal desde la publicación en el BOE. Los datos de contacto del administrador concursal vendrán en la propia publicación del BOE.

Para la comunicación del crédito no es necesario contar con abogado ni procurador. Las resoluciones del concurso serán publicadas en la página web del Registro Público Concursal.