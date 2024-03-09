La instalación de gas de mi vivienda se ha averiado, ¿tengo que abonar yo o se encarga la empresa suministradora?
El mantenimiento de la instalación interior de gas corresponde al abonado o a la comunidad.
No obstante, si se determina que la avería se ha producido en la instalación general exterior de la compañía ésta será la responsable de la reparación, no debiendo suponer ningún gasto para ti, es decir, el suministrado.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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