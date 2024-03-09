La presión que suministra la compañía de agua es muy baja, ¿cómo puedo reclamarlo?
En primer lugar tendrás que dirigirte a la compañía suministradora de agua para poner en su conocimiento este hecho, así como las circunstancias que lo determinan. Algunas regiones cuentan con un reglamento propio que incluye la obligación de que las empresas suministradoras determinen en los contratos la presión mínima del suministro.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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