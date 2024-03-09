La zona en la que vivo de alquiler ha sido declarada como zona tensionada ¿qué quiere decir eso?

Las «zona de mercado residencial tensionado» son aquellos ámbitos territoriales en los que las administraciones competentes en materia de vivienda identifican un especial riesgo de que la oferta de vivienda sea insuficiente para satisfacer la demanda de la población de manera asequible. Para declarar una zona como tal, deben darse ciertas condiciones:

El coste medio de la hipoteca o alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares.

El precio de compra o alquiler de la vivienda ha aumentado en los últimos cinco años previos a su declaración como área tensionada, en un porcentaje al menos tres puntos porcentuales superior al crecimiento acumulado del índice de precios al consumidor de la comunidad autónoma correspondiente.

La declaración de un área determinada como “zona de mercado tensionado” tendrá una duración de tres años, con la posibilidad de extenderse anualmente mediante el mismo proceso, si persisten las condiciones que motivaron su declaración y tras justificar las medidas y acciones públicas emprendidas para revertir o mejorar la situación desde la última declaración. Además, la resolución que incluya la lista de zonas declaradas como mercados residenciales tensionados se emitirá trimestralmente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.