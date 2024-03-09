Llevan seis meses sin hacerme la lectura del contador de gas, ¿es normal?

La empresa distribuidora de gas es responsable de tomar lecturas de los contadores de gas, que luego se comparten con la empresa comercializadora encargada de emitir la factura. Estas lecturas pueden realizarse cada mes o cada dos meses.

Si está en el mercado regulado, su factura se basará en las lecturas reales de su contador y se le facturará mensualmente o cada dos meses. Si por alguna razón no es posible tomar una lectura real, la compañía puede calcular su factura utilizando estimaciones, pero al final del año deberá hacer una corrección utilizando una lectura real.

Si tiene un contrato en el mercado libre, la frecuencia de facturación estará especificada en los términos de su contrato.