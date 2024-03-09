Llevo anotada la clave en un papel junto con la tarjeta de crédito ¿es seguro?
Preservar la seguridad de las claves de acceso resulta fundamental, pues estas constituyen la llave de entrada a cuentas y servicios financieros. Almacenarlas o anotarlas en un lugar seguro, que no permita asociarla a la tarjeta y abstenerse de compartirlas con terceros previene accesos no autorizados y posibles usos fraudulentos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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