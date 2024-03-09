Llevo veinte años pagando mi seguro de decesos y ahora la aseguradora me dice que no me prorroga la póliza ¿es legal?
No, la oposición a la prórroga del contrato de seguro de decesos sólo puede ser ejercida por el tomador del seguro.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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