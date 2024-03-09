Los cortes en el suministro de agua son frecuentes en la zona en la que vivo. ¿Hay un máximo permitido?
Los usuarios tienen derecho a la continuidad del servicio. El suministro de agua no debe sufrir cortes frecuentes en ningún caso, salvo que existan causas suficientemente justificadas y fueran inevitables, debiéndose reclamar los descuentos proporcionales en las facturas por los días sin suministro, así como, en caso de no estar justificada, los posibles daños y perjuicios que en consecuencia se provoquen.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+