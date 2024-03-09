Los cortes en el suministro de agua son frecuentes en la zona en la que vivo. ¿Hay un máximo permitido?

Los usuarios tienen derecho a la continuidad del servicio. El suministro de agua no debe sufrir cortes frecuentes en ningún caso, salvo que existan causas suficientemente justificadas y fueran inevitables, debiéndose reclamar los descuentos proporcionales en las facturas por los días sin suministro, así como, en caso de no estar justificada, los posibles daños y perjuicios que en consecuencia se provoquen.