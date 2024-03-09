Me di de baja, pero sigo recibiendo facturas, ¿qué puedo hacer?
Verifica que hayas solicitado la baja correctamente. Si lo hiciste y aún así te facturan, presenta reclamación ante el operador para que detenga la facturación y anule las facturas incorrectas.
También podrías presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos al seguir usando tus datos personales con fines no autorizados por ti al haber solicitado la baja.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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