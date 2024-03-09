Me di de baja, pero sigo recibiendo facturas, ¿qué puedo hacer?

Verifica que hayas solicitado la baja correctamente. Si lo hiciste y aún así te facturan, presenta reclamación ante el operador para que detenga la facturación y anule las facturas incorrectas.

También podrías presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos al seguir usando tus datos personales con fines no autorizados por ti al haber solicitado la baja.