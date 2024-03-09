Me encontraba realizando un viaje combinado en una zona que se ha visto afectada por la DANA, ¿puedo reclamar a la agencia de viajes?
Si el viaje no ha podido prestarse según lo convenido, la agencia debe ofrecer, sin coste adicional, fórmulas alternativas adecuadas para la continuación del viaje combinado. Si estas fórmulas alternativas propuestas dan lugar a un viaje combinado de menor calidad, puedes reclamar a la agencia una reducción del precio.
Por otro lado, si el viaje no ha podido llevarse a cabo según lo contratado inicialmente debido a las consecuencias de la DANA, no podrás reclamar una indemnización ya que ha sido a causa de circunstancias inevitables y extraordinarias.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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