#SOSDANA Transportes y viajes
¿Qué derechos tengo si se cancela mi trayecto en barco a causa de la DANA?¿Qué pasa si tenía un vuelo previsto y la compañía lo ha cancelado por la DANA?He reservado un alojamiento y no voy a poder acudir debido a la DANA, ¿tengo derecho al reembolso?Me encontraba realizando un viaje combinado en una zona que se ha visto afectada por la DANA, ¿puedo reclamar a la agencia de viajes?No puedo acudir a un alojamiento por culpa de la DANA, ¿qué hago si no tengo seguro de cancelación y se no permite la cancelación sin coste?Tengo un billete de autobús y la empresa lo ha retrasado o cancelado a causa de la DANA, ¿cuáles son mis derechos?Tengo un billete de tren y la operadora lo ha retrasado o cancelado como consecuencia de la DANA, ¿cuáles son mis derechos?Tengo un viaje en avión, tren o autobús contratados pero no estoy en condiciones de viajar como consecuencia de la DANA, ¿tengo derecho a cancelarlo y recuperar el dinero?Tengo un viaje hacia o desde una zona afectada por la DANA, pero no vivo allí. ¿Tengo derecho a cancelarlo y recuperar el dinero?Tenía previsto un viaje combinado a una zona afectada por la DANA, ¿qué puedo hacer?