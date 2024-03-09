Me han cancelado el viaje en tren, ¿qué opciones tengo?
Si han cancelado tu tren, tienes derecho al reembolso del billete correspondiente a los trayectos no realizados y, si aplica, regreso al punto de partida; continuación del viaje por vía alternativa al destino final en condiciones comparables; o continuación por vía alternativa en fecha acordada.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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