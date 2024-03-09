Me han cancelado el vuelo, ¿qué derechos tengo?

En caso de que nuestro vuelo sea cancelado, establece que la compañía deberá ofrecernos el reembolso del billete o un vuelo alternativo para efectuar el viaje. Además, en función del tiempo de espera la aerolínea deberá ofrecernos comida y bebida y si el vuelo alternativo sale como mínimo al día siguiente, también tendremos derecho a que la aerolínea costee nuestro alojamiento y traslados al hotel – aeropuerto.

Igualmente, en determinados supuestos tendremos derecho a recibir una compensación económica por parte de la aerolínea que irá de los 250 a los 600 euros en función de la distancia en kilómetros de nuestro vuelo.