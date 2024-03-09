Me han cancelado el vuelo, ¿qué derechos tengo?
En caso de que nuestro vuelo sea cancelado, establece que la compañía deberá ofrecernos el reembolso del billete o un vuelo alternativo para efectuar el viaje. Además, en función del tiempo de espera la aerolínea deberá ofrecernos comida y bebida y si el vuelo alternativo sale como mínimo al día siguiente, también tendremos derecho a que la aerolínea costee nuestro alojamiento y traslados al hotel – aeropuerto.
Igualmente, en determinados supuestos tendremos derecho a recibir una compensación económica por parte de la aerolínea que irá de los 250 a los 600 euros en función de la distancia en kilómetros de nuestro vuelo.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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