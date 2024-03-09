Me han cancelado el vuelo tres semanas antes, ¿me corresponde compensación?
No corresponde compensación si:
- Han informado de la cancelación del vuelo con, al menos, dos semanas de antelación.
- Informan de la cancelación entre dos semanas y siete días, y se ofrece un transporte alternativo que les permita salir con no más de dos horas de antelación y llegar con menos de cuatro horas de retraso.
- Informan de la cancelación con menos de siete días, y se ofrece un transporte alternativo que les permita salir con no más de una hora de antelación y llegar con menos de dos horas de retraso.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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