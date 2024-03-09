Me han cancelado un vuelo con menos de dos semanas de antelación y me han ofrecido un vuelo alternativo, ¿sigo teniendo derecho a compensación?

Cuando te hayan comunicado la cancelación del vuelo con menos de dos semanas de antelación o te hayan denegado el embarque, el transportista podrá reducir al 50% la compensación cuando te ofrezca un transporte alternativo que te permita llegar a tu destino con una diferencia de menos de horas de la llegada prevista para los vuelos de hasta 1500 km; tres horas para los intracomunitarios de más de 1500 km y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 km; o cuatro horas para el resto de vuelos.