Me han cancelado un vuelo con menos de dos semanas de antelación y me han ofrecido un vuelo alternativo, ¿sigo teniendo derecho a compensación?
Cuando te hayan comunicado la cancelación del vuelo con menos de dos semanas de antelación o te hayan denegado el embarque, el transportista podrá reducir al 50% la compensación cuando te ofrezca un transporte alternativo que te permita llegar a tu destino con una diferencia de menos de horas de la llegada prevista para los vuelos de hasta 1500 km; tres horas para los intracomunitarios de más de 1500 km y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 km; o cuatro horas para el resto de vuelos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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