Me han dado de alta con un operador sin mi consentimiento, ¿qué puedo hacer?

Si descubres que has sido víctima del llamado slamming, un cambio de compañía de telecomunicaciones sin tu autorización, debes reclamar. Puedes dirigirte por escrito a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

También puedes presentar denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por uso no autorizado de tus datos personales. En caso de que se confirme la irregularidad, se puede anular cualquier factura emitida incorrectamente o cobrada, o las cuotas de alta o baja indebidamente aplicadas.