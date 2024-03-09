Me han dicho que para entrar a ciertos países necesito un seguro de viajes, ¿es cierto?
Sí, algunos países exigen un seguro de viaje con cobertura médica como requisito para ingresar. Es esencial informarse antes de viajar.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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