Me han enviado algo que no cumple con lo que prometieron. ¿Qué puedo exigir?
Puedes pedir la reparación o sustitución del bien o servicio. Tú eliges, salvo que una opción sea imposible o desproporcionada. No obstante, si la puesta en conformidad no fuera posible, puedes optar por la rebaja del precio o resolución del contrato.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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