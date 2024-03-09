Me han incluido algunas cláusulas de dudosa legalidad, ¿qué debo hacer?
La inclusión de cláusulas abusivas en contratos con consumidores puede conllevar graves consecuencias legales y reputacionales para las empresas. Aunque no invalidan el contrato en su totalidad, estas cláusulas se consideran no vinculantes para el consumidor, lo que significa que no están obligados a cumplirlas. Además, los consumidores afectados pueden emprender acciones para impugnarlas. Las autoridades de protección al consumidor también pueden sancionar a la empresa.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+