Me han incluido algunas cláusulas de dudosa legalidad, ¿qué debo hacer?

La inclusión de cláusulas abusivas en contratos con consumidores puede conllevar graves consecuencias legales y reputacionales para las empresas. Aunque no invalidan el contrato en su totalidad, estas cláusulas se consideran no vinculantes para el consumidor, lo que significa que no están obligados a cumplirlas. Además, los consumidores afectados pueden emprender acciones para impugnarlas. Las autoridades de protección al consumidor también pueden sancionar a la empresa.