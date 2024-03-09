Me han informado de un precio por día de alquiler. ¿Qué aspectos debe comprender?
El precio anunciado debe abarcar todos los desembolsos obligatorios, tales como tasas, impuestos y seguro de daños a terceros, entre otros. Asimismo, en caso de que se apliquen cargos adicionales por kilómetro recorrido u otros servicios opcionales, como la silla para niños o el GPS, es imperativo proporcionar esta información de manera clara y transparente.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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