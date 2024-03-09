Me han llamado de mi banco y me han pedido la clave por teléfono para confirmar mis datos, ¿debo proporcionarla?

Es importante recordar que tu banco nunca solicitará información personal, datos financieros o claves a través de llamadas telefónicas o enlaces en mensajes de texto del móvil. Al recibir una llamada supuestamente del banco que solicita claves o coordenadas, es importante tener precaución. Nunca se deben proporcionar estas claves por teléfono. En su lugar, se debe acudir directamente a la oficina bancaria más cercana para corroborar la veracidad de la llamada y así protegerse contra posibles estafas telefónicas.