Me han llamado una empresa de telecomunicaciones para ofrecerme un contrato, ¿me lo tienen que enviar?
Las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de ofrecer a los consumidores un resumen del contrato de manera clara y comprensible, y en un soporte duradero. Este resumen debe incluir información esencial como los detalles de contacto del operador, las características principales del servicio, los precios, la duración del contrato, las condiciones de renovación y rescisión, y cómo están adaptados los servicios para personas con discapacidad.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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