Me han llamado una empresa de telecomunicaciones para ofrecerme un contrato, ¿me lo tienen que enviar?

Las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación de ofrecer a los consumidores un resumen del contrato de manera clara y comprensible, y en un soporte duradero. Este resumen debe incluir información esencial como los detalles de contacto del operador, las características principales del servicio, los precios, la duración del contrato, las condiciones de renovación y rescisión, y cómo están adaptados los servicios para personas con discapacidad.