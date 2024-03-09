Me han ofrecido un seguro de protección de compras, ¿para qué sirve?

El seguro de protección de compras es un beneficio que algunas tarjetas de crédito incluyen, o te dan la opción de contratarlo. No todas las tarjetas lo incluyen. Este seguro protege las compras realizadas con la tarjeta contra robo, daño accidental y, en algunos casos, puede cubrir la insatisfacción del producto. Es importante revisar los términos y condiciones específicos de tu tarjeta de crédito y del contrato para comprobar si este seguro está incluido y el alcance del mismo.