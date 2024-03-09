Seguros de protección de compras
¿Cómo puedo reclamar un problema con mi aseguradora?¿Debe mi aseguradora garantizar el acceso a su servicio de atención al cliente si tengo discapacidad auditiva o visual?¿Mi asistente personal puede acompañarme y ser atendido por mi aseguradora?Como persona con discapacidad, ¿qué tipo de apoyo puedo esperar del personal de mi aseguradora en gestiones y trámites?Debido a mi discapacidad, tengo más dificultades para entender mi póliza, ¿debe la aseguradora detenerse a explicármela?He adquirido un seguro de compra para un producto que ha resultado estar defectuoso, ¿cómo procedo?Me han ofrecido un seguro de protección de compras, ¿para qué sirve?Necesito que me expliquen mi póliza de seguro de protección de compras con detenimiento debido a mi discapacidad intelectualSi mi producto tiene garantía, ¿cómo opera el seguro de protección de compras?Si pierdo el recibo de mi compra asegurada, ¿puedo reclamar igual?Si reclamo al seguro de protección, ¿me pagan el valor completo de lo que compré?Tengo discapacidad visual y mi aseguradora solo me facilita el contrato en formato digital, ¿puedo exigirlo en otro adecuado a mis necesidades?Tengo movilidad reducida, ¿cómo debe adaptarse la oficina de mi aseguradora para garantizar su accesibilidad?