Me han ofrecido un seguro de vida de prima única con mi hipoteca, ¿es legal? ¿Puedo elegir otra aseguradora?

Es legal que el banco te pida suscribir un seguro de vida al concederte una hipoteca, incluyendo seguros de vida de prima única. Sin embargo, el banco no puede obligarte a contratar este seguro con una entidad vinculada a él debes tener la opción de elegir una póliza de seguro alternativa de otra entidad, siempre que ofrezca un nivel de garantía equivalente.

Además, la ley exige transparencia en la contratación, asegurando que recibas información detallada sobre las condiciones del seguro con antelación. Si bien la jurisprudencia varía según el tribunal que la dicte, podrías reclamar y obtener la devolución de la prima no consumida si el seguro fue vinculado a la hipoteca sin transparencia o consentimiento adecuado.