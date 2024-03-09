Me han realizado un tratamiento para el que no había prestado consentimiento, ¿es esto legal?
Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes. Además, el consentimiento debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada y se hará por escrito en los supuestos previstos en la ley.
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