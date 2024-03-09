Me han realizado una inspección y han detectado anomalías, ¿tengo que hacer algo?

Si se detectan anomalías, la empresa instaladora de gas entregará un Informe de Anomalías indicando el plazo máximo de corrección.

La misma empresa o instaladora que realizó la inspección no puede llevar a cabo la reparación.

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