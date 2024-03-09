Me han suspendido el suministro de agua sin avisarme, ¿pueden hacerlo?
No, salvo que exista un supuesto de interés general o alarma por salud y seguridad de los usuarios del servicio suficientemente justificado y motivado. De otra parte, el Ayuntamiento podrá establecer la suspensión del servicio de agua por impago del suministro regulando el procedimiento y las garantías para las personas afectadas, regulándolo en el Reglamento del servicio.
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