Me han suspendido el suministro de agua sin avisarme, ¿pueden hacerlo?

No, salvo que exista un supuesto de interés general o alarma por salud y seguridad de los usuarios del servicio suficientemente justificado y motivado. De otra parte, el Ayuntamiento podrá establecer la suspensión del servicio de agua por impago del suministro regulando el procedimiento y las garantías para las personas afectadas, regulándolo en el Reglamento del servicio.