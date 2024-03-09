Me he visto afectado por la DANA, ¿qué cubre mi seguro?

Los daños materiales y personales derivados de grandes inundaciones y otros efectos meteorológicos adversos entran en la categoría de riesgos extraordinarios y las indemnizaciones corren a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros y no de tu aseguradora.

No obstante, para que estés cubierta por el Consorcio debes tener previamente contratada una póliza de seguro con una aseguradora que cubra los daños.