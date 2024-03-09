Me he visto afectado por la DANA, ¿qué cubre mi seguro?
Los daños materiales y personales derivados de grandes inundaciones y otros efectos meteorológicos adversos entran en la categoría de riesgos extraordinarios y las indemnizaciones corren a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros y no de tu aseguradora.
No obstante, para que estés cubierta por el Consorcio debes tener previamente contratada una póliza de seguro con una aseguradora que cubra los daños.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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