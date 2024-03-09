Me informan de que tengo derecho a obtener el reembolso de mi billete de avión, ¿existe un plazo para que me lo abonen?
Cuando tengas derecho al reembolso del coste íntegro del billete, correspondiente a la parte o partes del viaje no efectuadas, o a las efectuadas cuando el vuelo ya no tenga razón de ser en relación con el plan de viaje inicial, el transportista deberá efectuar el abono en siete días.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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