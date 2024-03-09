Me inscribí en la Lista Robinson, pero sigo recibiendo llamadas publicitarias, ¿qué puedo hacer?
Es posible recibir comunicaciones comerciales durante el plazo de un mes después de la inscripción en una lista de exclusión publicitaria, como la Lista Robinson, debido al periodo de actualización.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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