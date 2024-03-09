Me llaman con número oculto para hacerme ofertas comerciales. ¿Es legal?
Las llamadas comerciales deben hacerse desde un número identificable. Además, deben informarte de tu derecho a no recibir más llamadas y darte un justificante de tu oposición si se lo solicitas.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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