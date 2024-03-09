¿Me pueden enviar un producto distinto si el que compré ya no está disponible?
Solo pueden sustituir el producto si te informaron expresamente de esta posibilidad. Debe tener igual o mayor calidad y no puede implicar un coste adicional. En cualquier caso, puedes ejercer el derecho de desistimiento.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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