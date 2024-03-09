¿Me tienen que avisar con anterioridad del día de la revisión de la instalación de gas?
Si una empresa se presenta como su distribuidora de gas, debería haberte notificado con al menos cinco días de antelación antes de enviar un inspector a tu domicilio. Esta notificación debe incluir detalles sobre la visita del inspector y su propósito.
Si no recibes esta comunicación, es aconsejable que no permitas la entrada de nadie y te comuniques con la empresa para verificar la situación y garantizar tu seguridad.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
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