Me voy de Erasmus, ¿tengo que contratar un seguro de viajes?
Desde el curso 2012/2013 el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (Oapee, ahora Sepie) estableció como obligatorio que los estudiantes cuenten, además de la asistencia sanitaria cubierta por la Tarjeta Sanitaria Europea, con un seguro de asistencia en el viaje y repatriación durante su estancia Erasmus.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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