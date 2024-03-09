Me voy de Erasmus, ¿tengo que contratar un seguro de viajes?

Desde el curso 2012/2013 el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (Oapee, ahora Sepie) estableció como obligatorio que los estudiantes cuenten, además de la asistencia sanitaria cubierta por la Tarjeta Sanitaria Europea, con un seguro de asistencia en el viaje y repatriación durante su estancia Erasmus.