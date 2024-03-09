Me voy de viaje y no quiero que me carguen importes por ‘roaming’

Para evitar los cargos de roaming, especialmente cuando viajas dentro de la Unión Europea (UE) y también fuera de ella, puedes seguir estos consejos:

Dentro de la UE:

Uso sin cargos adicionales: Dentro de la UE, se aplican las normas de la «itinerancia como en casa», lo que significa que puedes usar tu plan de datos móviles como si estuvieras en tu país, sin cargos adicionales de roaming. Esto incluye llamadas de voz, mensajes de texto (SMS) y datos.

Política de uso razonable: Aunque no hay recargos adicionales, tu operador puede implementar una política de uso razonable para prevenir el abuso de estas normas. Esto puede incluir un límite en el volumen de datos que puedes usar a precios nacionales.

Fuera de la UE: