Mi aseguradora quiere aumentar la prima de mi vehículo, ¿puede hacerlo?
Sí, la aseguradora puede revisar y modificar la prima del seguro al finalizar cada período de cobertura, pero debe notificarlo al tomador del seguro con al menos dos meses de antelación al vencimiento del contrato. Si no estás de acuerdo con el aumento, tienes derecho a rescindir el contrato antes de que entre en vigor la nueva prima.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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Luchamos contra los abusos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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