Mi autobús se ha retrasado por más de dos horas, ¿qué opciones tengo?
En los supuestos de retrasos y cancelaciones se establece que si la empresa transportista prevé la cancelación del viaje o un retraso de más de dos horas en la salida del autobús, deberá posibilitar un recorrido alternativo sin coste adicional o el reembolso del precio del billete, cuando se trate de un servicio regular de más de 250 km o de un servicio discrecional.
Si el transportista no ofrece al viajero la posibilidad de elegir entre ambas opciones, este podrá reclamar no sólo el reembolso íntegro del billete, sino también una indemnización equivalente al 50% del precio del mismo.
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